В Прикамье наградили пожарных за ликвидацию последствий атаки беспилотников

Фото: пресс-служба краевого правительства

9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил сотрудников пожарной охраны, которые участвовали в устранении последствий атаки БПЛА на территории региона. Спасатели получили награды за профессиональные действия, оперативность и мужество при выполнении задач.

Во время церемонии глава региона поблагодарил пожарных за работу в сложных условиях. По словам Дмитрия Махонина, благодаря их слаженным действиям удалось не допустить распространения огня и обеспечить безопасность жителей Прикамья.

Медали «За заслуги перед Пермским краем» получили сотрудники краевой и федеральной противопожарной службы, проявившие высокий профессионализм при ликвидации последствий происшествия. Среди награждённых — пожарные, командиры отделений, водители пожарной техники и сотрудники пожарно-спасательных частей.

Кроме того, благодарственными письмами губернатора отмечены представители Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сотрудники пожарно-спасательных отрядов и краевой противопожарной службы. Награды вручены за вклад в обеспечение пожарной безопасности и успешную оперативно-служебную деятельность.

Также стало известно, что нескольким сотрудникам МЧС в соответствии с приказом ведомства были досрочно присвоены очередные специальные звания.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru