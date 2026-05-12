В центре Перми появится новый спортивно-образовательный комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми на улице Сибирской, 44 планируют построить современный физкультурно-образовательный центр. Соответствующее постановление о реализации проекта в формате муниципально-частного партнерства опубликовано на сайте городской администрации.

Инициатором строительства выступила компания «Синержи». На месте старого деревянного барака, который снесли несколько лет назад, появится двухэтажное здание общей площадью около 700 квадратных метров.

Согласно проекту, на первом этаже разместят помещения для занятий спортом и образовательной деятельности. Второй этаж займут спортивный зал, тренерская, раздевалки и вспомогательные помещения. Размер площадки для тренировок составит примерно 17 на 10,5 метра.

Для реализации проекта инвестору передадут в аренду участок площадью 480 квадратных метров сроком на 10 лет. Общий объем вложений оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

По условиям соглашения, часть помещений будет бесплатно предоставляться муниципальным учреждениям для тренировок. Использовать второй этаж центра планируют с понедельника по субботу не менее четырех часов в день. Завершить строительство объекта должны в течение полутора лет после получения разрешения на работы.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru