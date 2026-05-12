В центре Перми выставили на продажу ресторан «Желтая лисица»

В Перми ищут нового владельца для ресторана «Желтая лисица», который находится на пересечении улиц Сибирской и Революции. Объявление о продаже появилось на популярной площадке для размещения объявлений.

Как рассказала собственница заведения, причиной продажи стал переезд в другой город. По ее словам, управлять бизнесом на расстоянии она не планирует, поэтому решила срочно продать проект.

Покупателю предлагают помещение площадью 168 квадратных метров с двумя залами и 50 посадочными местами. Один из залов оборудован панорамными окнами с видом на центр города, второй оформлен в более уютном дизайнерском стиле. У ресторана есть отдельный вход с улицы, а также сохраняется весь коллектив, включая поваров авторской кухни.

Из-за срочной продажи стоимость бизнеса снизили до 7 миллионов рублей, хотя средняя рыночная цена подобных объектов составляет около 10 миллионов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru