Бастрыкин потребовал проверить жалобы на закрытие соцучреждений в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращений жителей Пермского края, обеспокоенных возможным закрытием школы и детского сада в селе Краснояр.

Как сообщили в информационном центре СК, местные жители направили жалобу через приемную ведомства. По их словам, в марте родителям сообщили о планах закрыть образовательные учреждения, которые находятся в одном здании. Вместо них детям предложили ездить на учебу в поселок Куеда.

Жители считают такое решение проблемным. Они отмечают, что расстояние до поселка довольно большое, а дорога между населенными пунктами находится в плохом состоянии. Также заявители утверждают, что ранее уже обращались в разные инстанции, однако ситуация не изменилась.

Сейчас региональное управление СК по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Денису Головкину доложить о ходе работы и итогах проверки. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат Следственного комитета.

