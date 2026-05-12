Операция по спасению пальмы Генкеля прошла в пермском университете

Теперь пальме снова есть, куда расти. Фото: страничка ВК «Ботанический сад ПГУ».

В Ботаническом саду Пермского университета растет уникальное дерево — финиковая пальма, посаженная профессором Александром Генкелем в далеком 1896 году в Санкт-Петербурге. Когда Генкель переехал в Пермь и основал ботанический сад, пальма отправилась вместе с ним. С тех пор она стала не только свидетелем, но и участником истории: пережила две войны, пожар, после которого простудился и погиб сам профессор, и стала живым символом рождения университета. В 2019 году это дерево было внесено в Национальный реестр уникальных деревьев России.

- Сегодня пальма достигла высоты более 11 метров и вплотную уперлась в кровлю оранжереи, - рассказывается на официальной страничке ВК «Ботанический сад ПГУ». - Новые листья не могли раскрыться, а для финиковой пальмы это критично: у нее только одна точка роста, и ее повреждение может привести к гибели дерева.

Команда «Лесоруб-Пермь» совместно с сотрудниками Ботанического сада провела деликатную операцию: были удалены сухие листья и аккуратно раскрыты те, что упирались в крышу. Теперь у дерева снова есть пространство для роста.

- Мы помогли ей дышать, - говорят участники спасательной операции.

Пальма Генкеля продолжает жить и расти, оставаясь живым памятником истории, науки и стойкости.

