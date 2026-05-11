В Пермском крае простились с земляком, погибшим на СВО

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа.

8 мая в селе Барда состоялось прощание с 39-летним Виталием Викторовичем Ахметзяновым, который героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Бардымского муниципального округа.

Родился Виталий 5 января 1987 года. Детство бойца прошло в непростых условиях: он учился в Бардымской школе №2 и жил в детском доме в селе Барда. Однако трудные обстоятельства не сломили его, а, наоборот, закалили характер и научили стойкости. С ранних лет Виталий проявлял доброту, смелость и светлую натуру.

- Мы скорбим вместе с родными и близкими. Покойся с миром, Герой! - говорится в сообщении администрации. - Виталий Ахметзянов останется в памяти как человек, который, несмотря на все испытания, сохранил человечность и преданность своему делу. Его подвиг и мужество навсегда останутся в сердцах земляков.

