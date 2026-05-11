В Пермском крае скоропостижно скончался депутат Сергей Залазаев

Фото: группа ВК ЧЕРНОВСКОЕ.

10 мая скоропостижно ушел из жизни Сергей Степанович Залазаев - депутат Думы Большесосновского муниципального округа, руководитель Детско-юношеского центра «Олимп» им. С. Г. Складнева. Об этом сообщается на официальной странице округа.

- Это тяжелая утрата, невосполнимая для всего округа. Многие годы он возглавлял спортивную школу «Олимп». Сергей Степанович был честным и порядочным человеком, прекрасным тренером, любящим мужем и отцом, — говорится в траурном посте.

Сергей Залазаев внес значительный вклад в развитие спорта и работу с молодежью в районе. Его воспитанники и коллеги отмечают высокий профессионализм, преданность делу и чуткое отношение к детям.

Прощание с Сергеем Степановичем Залазаевым состоится 12 мая 2026 года в 12.00 в большом спортивном зале МБОУ «Черновская СОШ им. А. С. Пушкина» по адресу: с. Черновское, ул. Октябрьская, д. 52.

