За сутки вода в Каме поднялась на 3 см

Пермяки уже встают на сапы. Это фото прислали в редакцию КП наши подписчики.

В Перми продолжается весеннее половодье. По данным на 11 мая 2026 года, уровень воды в Каме у Камской ГЭС вырос на 3 сантиметра и составил 91,61 метра. При этом, как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, подтопление прибрежных территорий начнется при достижении отметки 93,8 метра.

Уровень верхнего бьефа Камской ГЭС сейчас составляет 107,74 метра, что на 2 сантиметра ниже нормального подпорного уровня (НПУ — 108,5 м).

В настоящее время отмечается выход воды на нижний причал речного вокзала «Пермь I». Река Кама приближается на набережной к пермскому «Счастью». Движение судов и работа причалов не нарушены, ситуация находится под контролем.

