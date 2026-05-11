Заморозки и жара +30 ждут пермяков на предстоящей неделе

В конце недели воздух в Перми прогреется до +30.

Пермский учёный, специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» поделился прогнозом погоды на неделю с 11 по 17 мая 2026 года. Главное событие — мощная волна тепла, которая придет в Прикамье с четверга.

Неделя стартует с холодной погоды и ночных заморозков, но к выходным воздух прогреется до +28…+30°С. В целом неделя ожидается теплее нормы на 2–4°С, а местами на севере края — на 5–6°С. Период с 14 по 18 мая на севере может быть теплее обычного более чем на 10°С. При этом осадков будет очень мало, а в отдельных районах (включая Пермь) их может не быть вовсе.

В понедельник, 11 мая, после ночных заморозков днём будет малооблачно и сухо. Температура по краю составит +12…+15°С, в Перми — до +15°С.

Во вторник антициклон сместится в Казахстан, и по его западной периферии начнёт поступать тёплый воздух из Средней Азии. На юге края возможны дожди, на остальной территории — без осадков. Ночью от +1 до +6°С (на северо-востоке до -2°С), днём +12…+17°С. В Перми ночью +3…+5°С, днём +14…+16°С. Из-за облачности на юге будет прохладнее, чем на севере.

В среду тёплый фронт продолжит движение с юга на север. Ожидаются небольшие и умеренные дожди на большей части края, днём возможны грозы (в том числе в Перми). Ночью +4…+9°С, на северо-востоке до 0°С. Днём на юге потеплеет до +21…+23°С, на остальной территории +15…+20°С. В Перми к вечеру возможно +20°С.

В четверг вся территория края окажется в очень тёплой воздушной массе. Однако на севере ещё возможны дожди с грозами. Ночью +9…+14°С, днём +20…+25°С. В Перми ночью +11…+13°С, днём до +24°С.

А вот с пятницы начнётся настоящая жара. Тропический воздух из Средней Азии доберётся до Среднего Урала. Этот период предварительно продлится 4–5 дней. Ночью ожидается +10…+15°С (на северо-востоке до +5°С), днём +23…+28°С. В Перми ночью +12…+14°С, днём до +25…+27°С. Осадки маловероятны.

В выходные, 16–17 мая, будет ещё теплее и по-прежнему без дождей. Если в пятницу самые высокие температуры ожидаются на юге края, то в субботу и воскресенье жарко будет уже повсеместно. Ночью +11…+16°С, днём до +25…+30°С. Для сравнения, пять лет назад 16 мая в Перми было почти +32°С, а по краю — до +33°С, так что текущий прогноз всё же чуть скромнее.

