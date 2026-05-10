Минприроды Пермского края рассказало в какие часы лоси чаще всего выходят на дорогу

С начала года на дорогах региона произошло 28 аварий с участием диких животных. Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

Министерство природных ресурсов Пермского края сообщает, что в регионе стартовал сезон миграции лосей. Он продлится с начала мая до конца июня.

Водителям стоит быть особенно внимательными: самые опасные часы — на рассвете, а также от заката до полуночи. Именно в это время лоси чаще всего выходят на дороги.

Если вы случайно наткнулись на новорождённого лосёнка, который кажется брошенным, — не трогайте его, не кормите и тем более не забирайте домой. Как поясняют специалисты, самки обычно находятся неподалёку и наблюдают за детёнышем на расстоянии. Одиночество малыша вовсе не значит, что он сирота.

Если вы заметили дикого зверя с явными следами травм, звоните в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Кстати, за сбитого зверя предусмотрена компенсация ущерба охотничьим ресурсам.

За лося — 80 тысяч рублей, за медведя - 60 тыс., за косулю - 40 тыс, за кабана и дикого северного оленя — 30 тысяч рублей.

В министерстве природных ресурсов Пермского края также привели статистику: с начала 2026 года на дорогах региона произошло 28 аварий с участием диких животных. Для сравнения, это на 26% меньше, чем за тот же период в прошлом году.