В центре Перми подросток самокатом ударил мужчину по голове

Главное орудие преступления - детский самокат. Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю.

В Перми предъявили обвинение 16-летнему подростку, который в центре города ударил мужчину самокатом. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Пермскому краю, молодого человека обвиняют в хулиганстве с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Всё случилось 30 апреля в одном из скверов в центре Перми. Там собралась группа подростков, которые, по данным следствия, нарушали общественный порядок. Прохожие сделали им замечание, но вместо того чтобы успокоиться, началась драка. Тогда 16-летний парень схватил детский самокат и ударил им по голове одного из мужчин, который подошёл к компании. После этого подростки убежали.

Уголовное дело возбудили по указанию руководителя регионального управления СК России Дениса Головкина. А на контроль ситуацию взял сам Председатель СК России — в центральный аппарат ведомства уже направили доклад о ходе расследования.

Полицейским удалось быстро вычислить хулигана. У него дома провели обыск, а самого парня задержали. Сейчас ему назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и изъяли самокат — он стал главным орудием преступления. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается. В Следственном комитете добавили, что сейчас проверяют, были ли у подростка сообщники.