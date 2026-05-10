Пик похолодания в Прикамье придется на ночь понедельника

В Пермском крае зафиксирован пик похолодания, связанный с поступлением воздушной массы с Карского моря. Об этом в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» рассказал учёный ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам специалиста, холодный поток распространяется вдоль Урала. 10 мая в 11 часов утра самая низкая температура была отмечена на востоке и севере края: в Бисере и Чердыни термометры показывали около -1°С. Очень холодно также в Свердловской области, где на большей части территории около 0°С.

К вечеру воскресенья заток холода ослабеет и сместится восточнее. Благодаря усилению антициклона, который движется с северо-запада в сторону Татарстана, ожидается прояснение. Холодный северо-западный ветер начнёт слабеть. В Перми потеплеет до +7°С, однако на севере и востоке края температура останется на уровне всего +2…+4°С.

Тот же антициклон обусловит очень холодную предстоящую ночь. Повсеместно ожидаются заморозки от -1 до -6°С — особенно холодно снова будет на востоке региона. С вероятностью, близкой к 100%, эта ночь станет самой холодной в мае.

Завтра днём благодаря интенсивному прогреву воздуха в антициклоне можно рассчитывать уже на +12…+15°С, хотя на востоке края будет не выше +10°С.

Как отмечает Андрей Шихов, последним днём похолодания станет вторник: ночью ещё возможны заморозки, но уже не такие сильные, как в понедельник, а днём ожидается не выше +11…+16°С, несмотря на начало затоки тепла по высотам.

А вот со среды в южной части Пермского края, а с четверга — на всей территории — начнётся мощная волна тепла. Она связана с установлением блокирующего антициклона над Южным Зауральем и выносом тропического воздуха из Средней Азии.