Лето в Пермском крае обойдется без рекордной жары

Аномальной жары в Прикамье этим летом ждать не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Авторы телеграм-канала «Синоптика» представили предварительный прогноз на летние месяцы 2026 года. Расчеты выполнены на основе данных семи североамериканских климатических систем проекта NMME.

Согласно сводке, самые высокие шансы на аномально теплое лето (вероятность 60–70%) — у восточной части Европы и западных районов европейской территории России. Также превышение средних температур с вероятностью 50–60% ожидается в Сибири.

А вот на Урале и на востоке европейской части страны картина иная. Здесь летние температуры, скорее всего, окажутся в пределах климатической нормы, а местами — даже чуть ниже привычных значений. Такая же зона с наименьшей вероятностью жары прогнозируется для юга России, где фон тоже будет повышенным, но без экстремальных отклонений.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru