Актриса из Перми Катерина Шпица рассказала как назвала сына и показала фото из роддома

Фото: телеграм-канал актрисы.

Недавно актриса Катерина Шпица, выросшая в Перми, поделилась радостным событием - 6 мая у нее родился сын.

Три дня спустя, в своем телеграм-канале актриса показала фото новорожденного и рассказала как назвали мальчика.

«Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку : «Мальчик. 3940 г, 55 см» - так Катерина подписала снимки из роддома.

Фото: телеграм-канал актрисы.

- Сейчас чувство счастья заполнило собой всё и в нас, и вокруг, и мыслей много, но превращать их в изреченные так трудно, - поделилась Шпица. - На третьи сутки, пришло молоко. Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда. Чувства такие интимные, но так хочется делиться!

Напомним, у актрисы это второй ребенок. Старшему сыну Катерины - Герману уже исполнилось 14. Недавно он получил паспорт.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru