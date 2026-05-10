Синоптики подвели итоги штормового ветра в Пермском крае

Пермские синоптики подвели предварительные итоги непогоды, связанной с сильным ветром в Пермском крае.

Как сообщил ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления», самые интенсивные порывы ветра в Прикамье зафиксированы в Лысьве — до 20 метров в секунду. В Оханске и Большом Савино скорость ветра достигала 18 м/с.

Еще более мощный ветер наблюдался в Свердловской области: в аэропорту Кольцово порывы разгонялись до 24 м/с, а в Екатеринбурге — до 20 м/с.

- Ущерб там существенно больше, чем в Пермском крае, — отмечает Андрей Шихов.

Напомним, ранее энергетики «Россети Урала» информировали, что из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в ряде территорий фиксируются локальные технологические сбои на энергообъектах. Основные причины нарушений — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов.