НовостиОбщество10 мая 2026 4:07

Синоптики подвели итоги штормового ветра в Пермском крае

Самые сильные порывы зафиксировали в Лысьве - 20 м/с.
Елена СОФЬИНА
В Лысьве ветер разгонялся до 20 метров в секунду.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермские синоптики подвели предварительные итоги непогоды, связанной с сильным ветром в Пермском крае.

Как сообщил ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления», самые интенсивные порывы ветра в Прикамье зафиксированы в Лысьве — до 20 метров в секунду. В Оханске и Большом Савино скорость ветра достигала 18 м/с.

Еще более мощный ветер наблюдался в Свердловской области: в аэропорту Кольцово порывы разгонялись до 24 м/с, а в Екатеринбурге — до 20 м/с.

- Ущерб там существенно больше, чем в Пермском крае, — отмечает Андрей Шихов.

Напомним, ранее энергетики «Россети Урала» информировали, что из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в ряде территорий фиксируются локальные технологические сбои на энергообъектах. Основные причины нарушений — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов.