В Перми побывал экипаж атомного подводного крейсера «Пермь»

Фото: gorodperm.ru

Мэр Перми Эдуард Соснин встретился с делегацией тихоокеанских подводников — командиром атомного крейсера «Пермь» Сергеем Мазуренко и его заместителем по воспитательной работе Джамбулатом Тебаевым.

На встрече говорили о том, как воспитывать патриотизм в городских школах. Сейчас в каждой пермской школе есть свой музей или объединение, а ребята из таких объединений активно включились в проект «Хранители истории» от Движения Первых. Учащиеся не просто узнают новое и пробуют себя в поисковой работе — у них просыпается уважение к малой родине и гордость за неё, формируются настоящие гражданские качества.

Делегация моряков провела в Перми уроки о патриотизме и службе на субмарине — в школе №55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова, в школе «Флагман» и в Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина (Росгвардия). А 8 и 9 мая экипаж участвовал в торжествах к 81-й годовщине Победы, в том числе в возложении венков и цветов к монументу «Героям фронта и тыла».

Кстати, имя краевой столицы носит одна из новейших российских подводных лодок. Атомный крейсер «Пермь» стал первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Крейсер «Пермь» заложили 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ. А соглашение между администрацией города и воинской частью крейсера «Пермь» подписали в День города в 2025 году — оно касается патриотической и профориентационной работы, а также бытовых условий подводников. В школах Перми и дальше будут проходить встречи и конференции, чтобы помочь ребятам с выбором профессии. Стороны готовы расширять сотрудничество в образовании: например, проводить онлайн-экскурсии по подводным лодкам и рассказывать о жизни моряков, а также организовать обмен школьниками, которые мечтают служить на субмарине.

