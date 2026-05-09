В Перми, на базе будущего кампуса, займутся цифровым конструированием лекарств

Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил Пермскую фармакадемию. Проверил, как закончили ремонт главного учебно-лабораторного корпуса, поговорил с учащимися и преподавателями.

Декан фармацевтического факультета Ольга Саттарова рассказала: в здании обновили аудитории и лаборатории, поставили новую научную технику. «Теперь студенты могут осваивать свежие методы анализа и проводить по-настоящему современные исследования. После выпуска ребята пойдут работать хоть в аптеки, хоть на производства, в контрольно-аналитические лаборатории или центры контроля качества. Очень важно, что уже сейчас есть возможность тренироваться на таком оборудовании. Мы видим: выпускники действительно нужны работодателям», — пояснила она.

В академии вовсю развивается наука. Ученые создают лекарства, разрабатывают фармтехнологии, проводят доклинические испытания и контролируют качество препаратов. В 2025 году синтезировали больше 450 новых веществ — потенциальных лекарств. Плюс с этого года запустили студенческие стартапы по микробиологии, биотехнологиям, фармакогнозии. Ребята делают всё: от антибактериальных средств до косметики и красителей.

Каждый год академия выпускает около 350 человек. Ректор Владимир Лужанин отметил: здесь готовят универсальных специалистов, которые могут работать на любом этапе жизни лекарства. «Наша школа — одна из старейших и ведущих в стране, преподаватели — высочайшего уровня», — добавил он.

На совещании после осмотра губернатор и руководство вуза обсудили планы по дальнейшему развитию учебного учреждения. В планах — создать на базе межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Национальный центр цифровой фармацевтики. Он займется хемоинформатикой и цифровым конструированием лекарств.

