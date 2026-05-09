В Пермском крае сильный ветер привёл к обрыву ЛЭП

Фото: Россети Урал/ВКонтакте

Энергетики «Россети Урал» устраняют локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой.

- Из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в ряде территорий фиксируются локальные технологические нарушения на энергообъектах. Основные причины — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов, - сообщают энергетики.

Наиболее сложная погодная обстановка сейчас на севере Свердловской области и отдельных территориях Пермского края. Энергетики работают в режиме повышенной готовности, к восстановительным работам привлечены дополнительные бригады и спецтехника.

Еще 8 мая специалисты Пермского Гидрометцентра предупреждали о сильном ветре в северных и восточных районах региона 9 мая. Синоптики говорили, что порывы могут достигать 22-27 метров в секунду. В Перми также обещали сильный ветер, с порывами до 19 метров в секунду.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru