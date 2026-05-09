В Пермском крае наградили участников ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА

Фото: канал губернатора Прикамья в МАКС

Сегодня, 9 мая, губренатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил награды тем, кто с особой отдачей помогал в ликвидации последствий атаки вражеских БПЛа, - отважным сотрудникам пожарной охраны.

- Ребята работали в непростых условиях, но не дали огню распространиться и сделали все, чтобы защитить земляков. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер. Спасибо за профессионализм, оперативную и слаженную работу. Гордимся вами! - сказал глава региона.

Напомним, в начале мая и в преддверии Дня Победы Пермский край атаковали вражеские дроны. Некоторым из них удалось нанести ущерб промышленным предприятиям и ряду других объектов. Жертв среди населения, к счастью, удалось избежать. Сейчас наш регион будет уреплять защиту от вражеских дронов.

