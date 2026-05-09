Фото: скриншот видео с канала губернатора Прикамья в МАКС

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Глава региона сказал, что наши земляки-герои не просто выиграли войну, а подарили нам будущее.

- Мы никогда не забудем, какой ценой досталась вам победа и сделаем все, чтобы сберечь память о ней. Пусть сегодня ваши глаза улыбаются, а сердце согревает любовь родных, - сказал губернатор.

В конце его поздравления начался трогательный видеоролик, где показали кадры с фотосесии наших ветеранов.

Видео: канал губернатора Прикамья в МАКС В честь Дня Победы для пермских ветеранов организовали фотосессию

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru