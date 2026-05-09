Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с 81-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая — великая дата в истории нашей страны.

- Мы чтим подвиг многонационального народа, который отстоял свободу и независимость страны. Бережно храним память о героях Великой Отечественной войны и передаем ее нашим детям, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что слова «Все для Победы» объединяли нас и в те годы, и продолжают объединять сегодня, и напомнил, что жители нашего региона мужественно сражались на фронте и самоотверженно трудились на предприятиях в тылу. Спасали тысячи раненых солдат в эвакогоспиталях. Принимали участие в создании Уральского добровольческого танкового корпуса, который стал одним из символов народного вклада в Победу.

- Низкий поклон и слова благодарности поколению победителей. Их подвиг — ориентир для сегодняшних защитников Родина.Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, - сказал глава региона.

Кстати, в преддверии Дня Победы, 7 мая, Дмитрий Махонин вручил государственные и региональные награды участникам СВО.

Орденами Мужества по указу Президента России Владимира Путина за проявленные мужество и самоотверженность награждены Константин Силин и Александр Черепанов. Медаль «За отвагу» получил Евгений Бакланов. Медалью Жукова посмертно отметили Андрея Ведерникова. Награду передали его дочери Анастасии.

