На Перми-2 покажут трансляцию Парада Победы с Красной площади

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая, железнодорожные вокзалы по всей стране украсили баннерами, а в зданиях установили фотозоны. В поездах и на вокзалах по громкой связи прозвучат поздравления с праздником Великой Победы. По традиции, в 12.00 все локомотивы и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут «Гудок Победы».

На вокзале Пермь-2 праздник начался с самого утра - студенты-железнодорожники прочитали стихи о войне, ярким аккордом праздника стал «Вальс Победы», как в мае 1945 года.

Также сегодня на телеэкране вокзала покажут трансляцию Парада Победы на Красной площади.

