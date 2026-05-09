Мэр Перми Эдуард Соснин поздравил жителей города с Днем Победы

Глава Перми Эдуард Соснин поздравил жителей города с Днем Победы. В своей речи мэр обратился к ветеранам войны, труженикам тыла и всем жителям города.

Эдуард Соснин сказао, что День Победы навсегда остаётся в нашей памяти, как олицетворение настоящей стойкости, отваги и преданности своей стране. Мы никогда не забудем, что сделали солдаты, победившие врага, и те, кто работал в тылу: они вынесли на своих плечах все тяготы военного времени.

- Высокой ценой досталась Победа, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить память о героизме ветеранов Великой Отечественной войны. Также большое внимание уделяем патриотическому воспитанию подрастающего поколения: проводим уроки мужества и встречи с ветеранами в школах города, открываем Парты Героев, - сказал глава города.

Мэр напомнимл, что в этом году у нас Год пермской промышленности, и самое время вспомнить, чем наш город помог приблизить Великую Победу. Жители Перми совершили тогда по-настоящему трудовой подвиг — без отдыха, на пределе сил стояли у станков, снабжая фронт всем необходимым.

- Дорогие ветераны и труженики тыла, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, будьте счастливы и окружены вниманием родных и близких. Низкий поклон! С праздником! С 81-й годовщиной Великой Победы! - сказал мэр.