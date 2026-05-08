«Бетсити Парма» победила в маркетинговом чемпионате Единой лиги ВТБ

Пермская «Парма» опередила все клубы Единой лиги ВТБ во внутреннем маркетинговом чемпионате. Лига оценивала лучшие практики в продвижении, реализации экологических инициатив и развитии клубного бренда, а также работу с болельщиками на матчах.

Вслед за «Пармой» в топ-3 клубов вошли «Зенит» и «Уралмаш». Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что в этом сезоне большинство клубов значительно улучшило качество маркетинга и работы с болельщиками.

В отдельных категориях «Парма» стала лучшей по посещаемости и проданным билетам. Географический сосед пермяков «Уралмаш» победил в экологическом чемпионате и в категории «Организация работы со зрителями в день матча».

Победителям маркетингового чемпионата лига выплатит премиальные вознаграждения.

«Бетсити Парма» завершила выступление в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ после трех поражений от «Локомотива-Кубань».

