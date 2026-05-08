Краевая Госавтоинспекция рассказала о выдуманном новом штрафе

В последнее время социальные сети распространяют информацию о новых штрафах за отсутствие в автомобиле знака аварийной остановки. Госавтоинспекция Пермского края предоставила официальное разъяснение.

«Эта информация не соответствует действительности! На сегодняшний день никаких изменений в законодательстве не произошло. Штрафы за отсутствие знака аварийной остановки не вводились», – сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Знак аварийной остановки является элементом безопасности на дороге. Его наличие в автомобиле по-прежнему обязательно согласно ПДД. В случае вынужденной остановки или ДТП знак помогает предупредить других участников движения и предотвратить аварию.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.

