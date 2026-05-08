НовостиОбщество8 мая 2026 14:48

В Прикамье создадут специальное подразделение для подавления БПЛА

Глава региона поставил задачу усилить меры по защите промышленных объектов края
Павел ШАТРОВ
Фото: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин | Соцсети

Дмитрий Махонин на заседании краевого оперативного штаба 8 мая поставил задачу по усилению мер по защите промышленных объектов края. На большинстве из стратегически важных предприятий Прикамья уже развернуты силы мобильно-огневых групп.

В Прикамье создадут многоуровневую эшелонированную защиту, а также региональное подразделение БАРС. Оно будет заниматься подавлением БПЛА.

«Вижу готовность наших предприятий расширять меры защиты. Сотрудники служб безопасности в условиях беспилотной угрозы знают алгоритм действий», – подчеркнул глава региона.

За три дня атак над территорией Пермского края сбили 16 беспилотников.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru