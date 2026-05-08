Пермский край 9 мая ждет похолодание и мокрый снег

Предстоящей ночью 9 мая в центральные районы Пермского края ворвется циклон с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Он принесет сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снег.

На севере Прикамья выпадет 15 мм осадков, прогнозируется отложение мокрого снега. В центральных и южных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, в Перми – небольшой.

Ночная температура воздуха в День Победы составит +2...+7 градусов, на северо-востоке региона от -2 до 0 градусов, на крайнем юге +8...+10 градусов, в Перми до +7 градусов.

Днем сохранится ветреная погода с сильными осадками на востоке Прикамья, с небольшими и умеренными – в центре региона, без существенных осадков – на крайнем юге региона. В Перми ожидают небольшие осадки. В северных районах Пермского края температура воздуха составит 0...+5 градусов, на остальной территории от +7 до +12 градусов.

По информации Пермского ЦГМС, пик похолодания ожидается 10 мая с максимальной температурой воздуха +1…+8 градусов, в Перми не выше +7 градусов.

Ночью 11 мая повсеместно похолодает до -6...-1 градуса. В течение заметно теплее – от +11 до +16 градусов. Тепло в Пермский край вернется с сухим воздухом из Средней Азии 14 мая и продлится не менее недели – до 22 мая.

