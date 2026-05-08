В Прикамье суд вынес приговор жителю Москвы за гибель рыбака

Пермский районный суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Москвы. Москвича признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла во время командного турнира по ловле хищной рыбы Pro Anglers League в августе прошлого года. Турнирр проходил в акватории реки Сылвы недалеко от базы отдыха «Раздолье-Троица» в 2 км от деревни Никулино Пермского округа.

Фигурант уголовного дела не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате произошло столкновение с рыбацкой лодкой, которая двигалась пересекающимся курсом. Водитель лодки получил сочетанную травму, от которой скончался.

О вынесенном судебном решении сообщила Уральская транспортная прокуратура. С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого и компенсации морального вреда суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением внутренним водным транспортом, на срок 2 года.

