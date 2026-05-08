В Черняевском лесу пермякам проведут беговую экскурсию и тренировку по ходьбе

Жителей Перми приглашают принять участие в бесплатных спортивных мероприятиях, которые состоятся в Черняевском лесу 10 и 16 мая. Для посещения нужна предварительная регистрация.

10 мая в 10:00 пройдет семейная беговая экскурсия. Для взрослых подготовлен маршрут длиной 4 километра по малому кругу. Перед стартом тренер проведет разминку и покажет беговые упражнения. Для детей организуют отдельную программу с обучением основам техники бега и дистанцией до 2 километров.

Сбор участников назначен у входа «Золотые пески» на улице Подлесной, 28/1. Количество мест ограничено.

Еще одно мероприятие состоится 16 мая в 10:00. За остановкой «Больничный городок» на шоссе Космонавтов пройдет ознакомительное занятие по северной ходьбе. Участникам расскажут о правильной технике ходьбы с палками и пользе таких тренировок для здоровья.

Во время занятия группа вместе с инструктором пройдет по «Тропе здоровья» до зоны отдыха «Перекресток», после чего маршрут завершится у остановки «Улица Одоевского». Организаторы советуют взять палки для северной ходьбы, а также надеть удобную обувь и закрытую одежду.

