Бывший замглавы Перми вышел из состава краевой Общественной палаты

Краевая Общественная палата седьмого созыва приступила к работе в феврале этого года. В ее состав вошли 36 человек. За это время ее покинули уже два члена.

Первым из состава Общественной палаты вышел Александр Маслов. Он получил назначение на пост исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа.

Следом за ним 8 мая из палаты вышел Алексей Грибанов. В 2012-2016 годах он работал заместителем главы администрации Перми по социальным вопросам, 2020-2023 годах - 2020–2023 годы – замглавы по социальным вопросам, в 2023-2024 годах – советником главы города.

В апреле этого года Алексея Грибанова избрали руководителем регионального отделения «Партии пенсионеров». Его кандидатуру утвердили на конференции партии.

Алексей Грибанов родился в Перми 16 августа 1957 года. В 1980 году окончил Пермский мединститут по специальности «Врач терапевт». Работал в ГКБ №7, МСЧ №3, преподавал на кафедре пропедевтики внутренних болезней мединститута. Депутат Пермской гордумы III, IV, V и VI созывов.

В Общественной палате седьмого созыва являлся членом комиссий - по здравоохранению, физической культуре и спорту, а также по социальным вопросам и социальной поддержке участников СВО.

