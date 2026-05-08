Специалисты рассказали, кто в Пермском крае получает самую высокую зарплату

В Пермском крае вырос уровень предлагаемых зарплат. По информации hh.ru, в апреле 2026 года медианная зарплата в регионе составила 70 тысяч рублей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Наиболее высокооплачиваемыми специалистами стали сварщики. В среднем работодатели готовы платить им около 260,9 тысячи рублей в месяц. В число лидеров по зарплатам также вошли курьеры с предложениями до 160 тысяч рублей и монтажники, которым предлагают около 154,8 тысячи рублей.

В топ самых оплачиваемых профессий попали агенты по недвижимости с зарплатой примерно 150 тысяч рублей, прорабы и мастера строительных работ — около 146,7 тысячи рублей, руководители отделов продаж — 145 тысяч рублей, а также руководители проектов с доходом порядка 130 тысяч рублей.

Стабильно высокий спрос сохраняется и на специалистов в сфере IT. Программистам и разработчикам работодатели предлагают в среднем 114 тысяч рублей. Кладовщики могут рассчитывать на 111 тысяч рублей, а разнорабочие — более чем на 112 тысяч рублей.

