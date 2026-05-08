В Прикамье намерены ужесточить ограничения на продажу вейпов

В Пермском крае с 1 марта 2026 года действует полный запрет на розничную продажу вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, комплектующих и расходных материалов для них. В краевой парламент поступил проект закона, уточняющий виды никотинсодержащей продукции.

Поправки в действующий закон включат запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции. Дополнительная мера направлена на исключение попыток обойти закон. Есть случаи, когда жидкости для заправки вейпов продают под видом пищевых добавок. Штраф за нарушение запрета составляет от 15 тыс. до 100 тыс. руб.

«Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в мае. В случае его принятия предложенные изменения вступят в силу осенью 2026 года», – сообщила пресс-служба Законодательного собрания пермского края.

