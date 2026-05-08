В Пермском крае уволили главврача березниковской больницы из-за утраты доверия

Суд уволил главврача березниковской больницы из-за утраты доверия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд оставил без изменений решение о смене формулировки увольнения главного врача ГБУЗ ПК «Краевая больница имени Вагнера Е.А.» в Березниках. Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее прокуратура Березников выявила конфликт интересов при заключении больницей контрактов с индивидуальным предпринимателем, с которым у руководителя медучреждения были имущественные отношения.

После проверки прокуратура направила представление министру здравоохранения Пермского края. По итогам его рассмотрения главному врачу был объявлен выговор. Позже трудовой договор с ним расторгли.

Однако прокуратура края обратилась в суд, потребовав официально признать наличие конфликта интересов и изменить основание увольнения на «утрату доверия». Суд поддержал требования надзорного ведомства.

Апелляция также не изменила решение районного суда. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru