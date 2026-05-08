В Прикамье ограничили выезд за границу 420 тысячам должников

ГУФССП России по Пермскому краю сообщил о резком росте числа невыездных жителей региона за пределы страны. На начало мая этого года судебные приставы ограничили в праве выезда за за границу более 420 тыс. человек за неоплаченные долги.

Рост составили15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Мера воздействия к должникам позволила взыскать долги на общую сумму более 820 млн руб. Временный запрет на выезд должника за пределы РФ действуют до полного исполнения наложенных судом обязательств.

«На полное снятие ограничения может понадобиться некоторое время, поэтому озаботиться беспрепятственным выездом заграницу необходимо заранее», – напомнила пресс-служба краевого ведомства.

