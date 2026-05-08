В Пермском крае полицейский на охоте случайно подстрелил знакомого

В редакцию "Комсомольской правды Пермь" обратились жители Октябрьского округа и рассказали, что в одной из деревень в начале мая полицейский подстрелил мужчину. Что было дальше с пострадавшим и почему вообще сотрудник в него выстрелил, местные жители не знали. За комментарием мы обратились в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, там подтвердили произошедшее.

- 1 мая в Октябрьском районе сотрудник полиции, находясь на выходном дне, на охоте при заряжении своего ружья по неосторожности произвел выстрел в сторону своего знакомого, ранив его. Мужчина тут же вызвал скорую и оказал первую медицинскую помощь. Освидетельствование показало, что сотрудник полиции был трезв. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ответ на запрос "КП"-Пермь" в краевом главке МВД.

