Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2026 10:34

В Перми участникам СВО и ветеранам вручили награды ко Дню Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные и региональные награды
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: пресс-служба краевого правительства

Фото: пресс-служба краевого правительства

7 мая в пермском ДК Солдатова состоялся праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, волонтеры и представители власти.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил гостей с наступающим Днем Победы и вручил государственные и региональные награды.

Орденами Мужества по указу Президента России за проявленные мужество и самоотверженность награждены Константин Силин и Александр Черепанов.

Медаль «За отвагу» получил Евгений Бакланов.

Медалью Жукова посмертно отмечен Андрей Ведерников. Награду передали его дочери Анастасии. В память о погибшем военнослужащем участники мероприятия почтили его минутой молчания.

Также медаль «За заслуги перед Пермским краем» вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО за вклад в защиту прав и свобод граждан, а также патриотическое воспитание молодежи. Награды получили Рустам Аллахавердиев, Константин Дудин, Сергей Козьминых, Иван Лукашов, Григорий Мутных, Андрей Недозоров, Александр Норицин, Алексей Овинцев и Сергей Худяков.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru