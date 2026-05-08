В Перми участникам СВО и ветеранам вручили награды ко Дню Победы

Фото: пресс-служба краевого правительства

7 мая в пермском ДК Солдатова состоялся праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, волонтеры и представители власти.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил гостей с наступающим Днем Победы и вручил государственные и региональные награды.

Орденами Мужества по указу Президента России за проявленные мужество и самоотверженность награждены Константин Силин и Александр Черепанов.

Медаль «За отвагу» получил Евгений Бакланов.

Медалью Жукова посмертно отмечен Андрей Ведерников. Награду передали его дочери Анастасии. В память о погибшем военнослужащем участники мероприятия почтили его минутой молчания.

Также медаль «За заслуги перед Пермским краем» вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО за вклад в защиту прав и свобод граждан, а также патриотическое воспитание молодежи. Награды получили Рустам Аллахавердиев, Константин Дудин, Сергей Козьминых, Иван Лукашов, Григорий Мутных, Андрей Недозоров, Александр Норицин, Алексей Овинцев и Сергей Худяков.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru