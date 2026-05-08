Индустриальном районе прошёл исторический квиз для волонтёров ко Дню Победы

Фото: пресс-служба Городской Думы

В общественном центре «Мирный» активисты Индустриального района приняли участие в интеллектуальной игре «Молотовская область — тыл фронту». Мероприятие, посвящённое истории Прикамья в годы Великой Отечественной войны, собрало около 40 волонтёров. Организовать встречу помог депутат округа Дмитрий Малютин.

Участники, представляющие территориальные общественные самоуправления, не только занимаются плетением маскировочных сетей и сбором гуманитарной помощи, но и активно участвуют в патриотических проектах. В преддверии Дня Победы для них подготовили тематический квиз о жизни Перми, которая в военные годы называлась Молотовом.

Во время игры команды отвечали на вопросы о работе города в тылу. Игроки вспоминали, какие материалы использовали вместо бинтов в госпиталях, какой ленинградский театр был эвакуирован в Пермь и сколько авиадвигателей выпустил местный моторный завод для нужд фронта.

По итогам соревнования лучшие команды получили призы. Многие участники отметили, что благодаря игре смогли лучше узнать историю родного города и понять, насколько важным был вклад Перми в Победу.

Председатель Пермской городской Думы и депутат Индустриального района Дмитрий Малютин подчеркнул, что подобные мероприятия могут стать хорошей традицией для волонтёров.

— Сегодня наши активисты помогают участникам специальной военной операции, продолжая традиции поколения победителей. Они вкладывают в это много сил и души, и за такую работу заслуживают большой благодарности, — отметил Дмитрий Малютин.

