Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 8:34

В Пермском крае умерла замминистра ЖКХ Ольга Попова

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края выразило соболезнования близким Ольге
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Пермском крае умерла замминистра ЖКХ Ольга Попова

В Пермском крае умерла замминистра ЖКХ Ольга Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае скончалась заместитель министра ЖКХ и благоустройства Ольга Попова. О ее смерти сообщили в региональном ведомстве.

Ольга Попова отвечала за несколько важных направлений работы министерства. В их числе — сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, программа капитального ремонта многоквартирных домов и вопросы энергосбережения.

Коллеги отметили, что она всегда внимательно относилась к людям, старалась помогать тем, кто нуждался в поддержке, и была предана своей работе. В министерстве подчеркнули, что память о ней сохранится у всех, кто работал и общался с ней.

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края выразило соболезнования семье и близким Ольги Поповой.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru