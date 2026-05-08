В Пермском крае умерла замминистра ЖКХ Ольга Попова

В Пермском крае скончалась заместитель министра ЖКХ и благоустройства Ольга Попова. О ее смерти сообщили в региональном ведомстве.
Ольга Попова отвечала за несколько важных направлений работы министерства. В их числе — сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, программа капитального ремонта многоквартирных домов и вопросы энергосбережения.
Коллеги отметили, что она всегда внимательно относилась к людям, старалась помогать тем, кто нуждался в поддержке, и была предана своей работе. В министерстве подчеркнули, что память о ней сохранится у всех, кто работал и общался с ней.
Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края выразило соболезнования семье и близким Ольги Поповой.
