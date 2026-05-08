В Пермском крае режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» сняли

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило о снятии в регионе режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер» с 13:10 8 мая. Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» в радиусе 50 км на территории Перми действовали с 8 утра.

Так же с аэропорта "Большое Савино" сняли все ограничения.

Сегодня в Перми беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий, несколько из них были сбиты.

