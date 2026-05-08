Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 7:59

Пермский политех временно перевел занятия в смешанный формат

Изменения затронут не все пары
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: пресс-служба ПНИПУ

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет перенес занятия в полу-онлайн формат. Как "КП-Пермь" сообщили в пресс-службе вуза, это в первую очередь касается практических занятий.

7, 8 и 12 мая занятия пермского Политеха будут проводиться в полу-очно формате. В университете уточнили, что после праздничных дней часть учебных занятий также продолжится дистанционно. Речь идет преимущественно о лабораторных и практических работах, однако изменения затронут не все пары.

Напомним, сегодня утром около 8:00, в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Так же в столице региона закрыли аэропорт.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru