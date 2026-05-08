В Перми отменили праздничный фейерверк на 9 мая

В Перми в честь 9 мая не будут запускать праздничный фейерверк. Об этом "КП-Пермь" сообщили в городской мэрии.

Напомним, 7 мая после атаки вражеских беспилотников на Пермский край губернатор Дмитрий Махонин собрал оперативный штаб, на котором приняли решение не проводить Парад Победы. Это сделано из-за соображений безопасности. Тем не менее власти обещали поздравить всех наших ветеранов.

- Особое внимание мы, конечно же, уделим ветеранам, для них будут проведены отдельные встречи, где мы будем чествовать наших героев. Обязательно состоится возложение цветов у памятника Героям фронта и тыла. Это наш священный долг. Надеюсь на ваше понимание, безопасность людей - основной приоритет нашей работы, исходя из которого мы принимаем те или иные решения. Ничто и никто не лишит нас праздника 9 Мая! - сказал глава региона.

Праздничные мероприятия в районах города также состоятся.

