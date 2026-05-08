В Лысьве скорректировали программу празднования Дня Победы

Власти Лысьвы изменили формат проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях администрации округа.

Основное праздничное мероприятие под названием «Встречай Победный май» решили перенести с площади у Лысьвенского культурно-досугового центра в концертный зал ЛКДЦ.

Также часть событий из программы исключили. В городе не состоятся интерактивная праздничная программа «Тот самый май», концерт «Песни Победы» и вечерний салют.

Ранее "КП-Пермь" писала, что в Перми в целях безопасности мероприятия с большим количеством зрителей проводиться не будут.

