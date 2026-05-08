В Перми волонтеры вручат горожанам георгиевские ленты

В преддверии Дня Победы студенческие отряды Пермского края, активисты и районные администрации выйдут на улицы города для вручения горожанам георгиевских лент. Акция продлится 8 и 9 мая в нескольких районах города.

Ленточки вручат: в Мотовилихинском районе – 8 мая в 15:00 у ТЦ «Кит», 9 мая в 09:00 на площади у Цирка; в Ленинском районе – у ЦУМа 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00, на городской эспланаде 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00, у ТЦ «Колизей Атриум» и ТРК «Колизей Синема» 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00, ТЦ «Айсберг» 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00, трамвайной остановке на пересечении улиц Сибирской и Ленина 8 мая в 15:00; в Кировском районе – парке культуры им. Кирова 8 мая в 15:00; в Свердловском районе – у второй очереди ТЦ «Семья» 8 мая в 15:00; в Индустриальном районе – на площади перед ТРК «Столица» 8 мая в 15:00; в Дзержинском районе – у ТЦ Земляника» 8 мая в 15:00; в Орджоникидзевском районе – парке им. Чехова 8 мая в 15:00.

Волонтеры также будут ждать: на площади перед ж/д вокзалом «Пермь-2» – 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00; Центральном рынке на перекрестке улиц Попова и Пушкина – 8 мая в 15:00; площади перед Автовокзалом – 8 мая в 15:00 и 9 мая в 10:00.

