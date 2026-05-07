В Перми приставы опечатали здание у ТЦ «Айсберг» на улице Ленина

Судебные приставы опечатали помещения в двухэтажном здании в Перми на ул. Ленина, 66А. С иском в суд о признании здания самовольной постройкой и последующем ее сносе обратилась администрация Ленинского района.

По результатам строительной и пожарно-технической экспертиз дальнейшая эксплуатация здания представляет опасность для жизни и здоровья. До рассмотрения дела по существу истец ходатайствовал о запрете эксплуатации здания.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам краевого ГУФССП России. Приставы опечатали находящиеся в здании точки общепита, цветочный и продуктовый магазины.

«Руководство компании, являющейся собственником здания, предупреждено об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава», – сообщила пресс-служба краевого ведомства.

