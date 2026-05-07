Следственный комитет РФ расследует ранение жителя Перми при атаке БПЛА

Следственный комитет РФ расследует преступления Вооруженных формирований Украины, повлекших гибель и ранения мирных жителей в Белгородской области, Луганске и Перми. Житель Перми пострадал от атаки беспилотников 7 мая.

В селе Вознесеновка Белгородской области ВФУ с помощью дрона целенаправленно ударили по микроавтобусу. Он перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате погибла женщина, тяжелые ранения получил мужчина. Три мирных жителя пострадали при атаках на населенные пункты Косилово, Новенькое и Красная Яруга.

В Артемовском районе Луганска при ударе по жилому дому погибла женщина.

«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», – говорится в сообщении федерального ведомства.