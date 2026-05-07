В Перми задержали пару по подозрению в распространении наркотиков

В Перми сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело против мужчины и женщины, которых подозревают в хранении и сбыте запрещённых веществ. Фигурантами стали 30-летний местный житель и его 38-летняя сожительница.

По данным следствия, мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление в 2019 году, а женщина в 2025 году привлекалась к ответственности за кражу. Правоохранители считают, что пара организовала в городе несколько тайников с наркотиками.

Оперативники задержали подозреваемых 31 марта в Дзержинском районе Перми во время проведения оперативных мероприятий. При досмотре у мужчины нашли два свёртка с наркотическим веществом.

Позже сотрудники полиции проверили телефоны задержанных. В мобильном устройстве женщины обнаружили фотографии с координатами трёх закладок, которые, по версии следствия, она успела разместить в разных районах города. Из этих тайников изъяли около шести граммов синтетического наркотика.

Во время обыска в квартире пары правоохранители нашли электронные весы, упаковочные материалы, а также различные запрещённые вещества. Среди изъятого — марихуана, гашиш, кокаин и мефедрон.

Следствие установило, что оба задержанных употребляли наркотики. По их словам, продажей запрещённых веществ они занимались уже некоторое время и именно этим зарабатывали на жизнь. Часть наркотиков оставляли для собственного употребления, остальное распространяли через тайники, в том числе рядом с железнодорожными путями.

На время расследования суд отправил обоих подозреваемых под стражу.

