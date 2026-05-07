Бывшая сотрудница краевого Минсоца не смогла оспорить увольнение за коррупцию

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о решении судебной коллегии по гражданским делам в отношении бывшей сотрудницы краевого Министерства социального развития Натальи Плюсниной. Чиновница не смогла оспорить увольнение за коррупцию. Дело рассмотрели в апелляционном порядке.

Наталья Плюснина на посту заместителя руководителя краевого ведомства приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE 4MATIC. Его стоимость значительно превышала совокупный доход семьи чиновницы за три предыдущих года.

Законное происхождение потраченных на покупку денежных средств она подтвердить не смогла. После проверки экс-чиновница уволилась по собственному желанию. Ленинский районный суд Перми 11 февраля 2026 года изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».

Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, жалобу – без удовлетворения.

