В Пермском крае по заводу ударил вражеский беспилотник

На территории одного из промышленных объектов Пермского края произошло попадание вражеского беспилотника. На месте происшествия продолжают работу все необходимые оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО. Специалисты работают в районах падения обломков. В регионе по-прежнему действует режим «Беспилотной опасности», ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям напоминают: при срабатывании локальных систем оповещения необходимо немедленно пройти в укрытие. В качестве безопасных мест подходят подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов.

