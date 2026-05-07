В Перми хотят расширить список площадок для выездной регистрации брака

Власти Перми рассматривают возможность открыть новые площадки для торжественной регистрации брака вне зданий ЗАГСа. Проект соответствующего постановления уже подготовлен городской администрацией. Об этом пишет "Business Class".

В перечень предлагается включить сразу несколько общественных пространств города. Среди них — сквер имени Олега Новоселова на улице Хохрякова, Сад имени Миндовского, участок набережной Камы от улицы Чистопольской до улицы Шишкина, парк имени А. П. Чехова, Дворец культуры «Искра» на улице Академика Веденеева, а также сквер на эспланаде между улицами Ленина, Попова и Петропавловской.

Всего в проекте указаны десять площадок для проведения выездных церемоний. Для каждой локации определён ЗАГС, куда будущим супругам нужно будет подавать заявление.

По информации издания, сейчас документ опубликован для общественного ознакомления, окончательное решение по нему ещё не принято.

