В Пермском зоопарке родился жеребёнок редкой ирландской породы

Фото: пресс-служба пермского зоопарка

Пермский зоопарк сообщил радостную новость — у кобылы породы тинкер по кличке Мэгги Мэй появился жеребёнок. Малышку назвали Эйрин.

Будущая мама приехала в Пермь из Ленинградской области уже беременной. Специалисты зоопарка с первых дней внимательно следили за её состоянием. Беременность у лошадей породы тинкер длится около 11 месяцев, поэтому для животного заранее создали комфортные условия.

Во время вынашивания жеребёнка кобыла находилась под постоянным наблюдением ветеринаров. Для неё организовали спокойный режим, прогулки и специальное питание. Также специалисты регулярно проводили обследования с использованием современного УЗИ-оборудования.

После рождения жеребёнка маму с малышкой разместили в отдельном помещении, защищённом от шума и сквозняков. Сотрудники отмечают, что Эйрин практически сразу встала на ноги, а спустя несколько дней начала выходить на короткие прогулки.

Имя новорождённой выбрали не случайно. Эйрин — имя с ирландскими корнями, что связано с происхождением породы тинкер. Оно переводится как «яркий огонёк».

Сейчас жеребёнок питается материнским молоком. Позже в рацион постепенно начнут вводить взрослый корм. Полностью перейти на него малышка должна примерно к полутора годам.

По словам сотрудников зоопарка, Мэгги Мэй и её детёныш чувствуют себя хорошо. Эйрин уже активно бегает по леваде и привыкает к окружающему миру. Посетителей просят соблюдать тишину рядом с лошадьми, чтобы не тревожить молодую маму и жеребёнка.

